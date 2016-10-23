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Zarif ve sempatik

Zarif ve sempatik
İş adamı Sadettin Saran'ın eşi Emek Saran, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Yalnız geldiği AVM'de mağazaları gezen Emek Hanım, yaklaşık 1 saat boyunca alışveriş yaptı. , her zamanki gibi objektiflere gülümseyerek zarifliğini konuşturdu.
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