  1. Zarif ve sempatik
  2. Morales korta çıktı

Yıldızlı övgü

Yıldızlı övgü
'' dizisinde 'Selyse Baratheon' karakterine hayat veren İngiliz oyuncu , Türkiye'ye gelirken bazı arkadaşlarının ülkenin güvenli olmadığını söylediklerini kaydetti. Antalya'ya geldiğinde bu güveni gördüğünü dile getiren Fitzgerald, tatil için Türkiye'ye geleceğini ve arkadaşlarına da Antalya'yı tanıtacağını söyledi.
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