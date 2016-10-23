  1. Kızgın Cem
  2. Prensiyle sahnede

Şapkacı krizi

Şapkacı krizi
Tanem Sivar, önceki gece Cihangir'deydi. Bir mekan çıkışı objektiflere poz veren Sivar, yanına gelen bir satıcıyla şaşkına döndü. Güzel sunucu, kendisine şapka satmak isteyen satıcıyı, "Ben şapka takmam amca çok sağol" diyerek kibarca geri çevirdi.

HALİL ÇİLİNGİR
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