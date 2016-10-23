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Prensiyle sahnede

Prensiyle sahnede
Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin ve Göksel, önceki gece Günay Restaurant'ta buluştu. Sahneye "Söyle Canım" isimli şarkısıyla çıkan , gecenin ilerleyen saatlerinde 'i sahneye davet etti. Göksel de, Evgin'e; "Tüm kız çocuklarının olduğu gibi benim de rüyalarımın prensiydiniz" sözleriyle teşekkür etti.
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