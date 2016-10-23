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Nil geldi

Nil bebek geldi
Türkiye A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, önceki gün yaptı. ile 2014 yılında dünyaevine giren , Nil adını verdikleri lerinin ilk fotoğrafını, instagram'dan paylaşarak şu notu düştü: "Dünyamıza sefa geldin, hayatımıza hoş geldin pamuk kızım..."
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