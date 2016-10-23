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Meryem’i seviyorus

Meryem’i seviyorus
Geçtiğimiz günlerinde Alp Özcan'la olan ilişkisini sonlandıran Meryem Uzerli, moral tatiline çıktı. Güzel oyuncu soluğu Moskova'da aldı. Renkli tatil anılarını instagram'da takipçileriyle paylaşan Meryem Uzerli'ye Rus takipçilerinden mesaj yağmuru geldi. Rus hayranları güzel oyuncuya ulaşabilmek için sokaklarında Uzerli'yi aradı.
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