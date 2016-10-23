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Kızgın Cem

Kızgın Cem
Cem Yılmaz önceki gün Nişantaşı'nda ağabeyi ile öğlen yemeği yedi. Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan bir habere sinirlenen Yılmaz, gazetecilere tepkiliydi. Ünlü şovmen, soruları yanıtsız bırakarak hızla aracına bindi.

AYDIN HAMZA
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