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Kiracılık zor iş!

Kiracılık zor iş!
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Hanım, önceki gece Cihangir'de bir mekan çıkışı görüntülendi. 'ın "Kıvanç benim kiracım ama daha yüzünü görüp bir çay-kahve bile içemedik" sözü Tatlıtuğ'u güldürdü. Yakışıklı oyuncu, "Demet Hanım, bizim her zaman misafirimizdir" dedi.
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