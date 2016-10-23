İbo’ya gönderme

Kendisine ihanet eden 11 yıllık eşiİbrahim Kutluay'a boşanmadavası açanDemet Şener Kutluay, sosyal medyadayaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.Evliliğini kurtarmak için çok uğraştığınısonunda pes ettiğini söyleyen Demet Şener,önceki gün İbrahim Kutluay'a gönderme yaptı.
Demet Şener, Can Yücel'in şu sözlerinipaylaştı: "Gittin mi büyük gideceksin.Ayrılık bile gurur duyacak seninle. Gölgenbile kalmayacak ardında. Gittin mi onurunlagideceksin. Haklıysan gidecek, gitmişkendönmeyeceksin." Güzel sunucu bu paylaşımınaltına "Tüm kadınlara selam olsun" notu düştü.
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