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İbo’ya gönderme

İbo’ya gönderme
Kendisine ihanet eden 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a sı açan Demet Şener Kutluay, da yaptığı larıyla dikkat çekiyor. Evliliğini kurtarmak için çok uğraştığını sonunda pes ettiğini söyleyen Demet Şener, önceki gün 'a gönderme yaptı.

Demet Şener, Can Yücel'in şu sözlerini paylaştı: "Gittin mi büyük gideceksin. Ayrılık bile gurur duyacak seninle. Gölgen bile kalmayacak ardında. Gittin mi onurunla gideceksin. Haklıysan gidecek, gitmişken dönmeyeceksin." Güzel sunucu bu paylaşımın altına "Tüm kadınlara selam olsun" notu düştü.
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