  1. Kızgın Cem

Forma gitti aşk geldi

Beşiktaş’ta yedek kulübesine çekilen , teselliyi aşkta buldu. Ünlü kaleci, gönlünü sunucu ’e kaptırdı. İkili, Tolga Zengin’in Ortaköy’deki evinde birlikte yaşamaya başladı

Forma gitti aşk geldi
Yeşil sahaların başarılı ismi Tolga Zengin, formayı kaptırdı ama aşkı buldu. Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayan ancak son haftalarda formasını kaptıran Tolga Zengin, teselliyi aşkta buldu. Milli kaleci, gönlünü güzel sunucu Zeynep Ece Akengin'e kaptırdı.

AŞK LİSTESİ KABARIK
Bir dönem hosteslik yaptığı Çarkıfelek'te şovmen Mehmet Ali Erbil'le aşk yaşamaya başlayan güzel sunucu, daha sonra İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le fırtınalı bir ilişki yaşamıştı. Göğsüne 'İbrahim' yazdıran Akengin, ayrılık sonrası o dövmeyi farklı bir figürle kapatmıştı. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan güzel sunucunun Beşiktaş'lı kaleci Tolga Zengin'le yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.

TEPKİDEN KORKUYOR
İddiaya göre Akengin, Tolga Zengin'in Ortaköy'deki deniz manzaralı evine taşındı. Yeşil sahalarda eski günlerini mumla arayan Tolga Zengin'in formsuz olduğundan dolayı tepki çekmemek için aşkını herkesten gizlediği konuşuluyor. Zengin'in güzel sevgilisine pahalı jestler yaptığı da konuşulanlar arasında.



Zeynep Ece Akengin, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le iş ilişkisini aşka dönüştürmüştü.
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