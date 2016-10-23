Forma gitti aşk geldi

Beşiktaş’ta yedek kulübesine çekilen Tolga Zengin, teselliyi aşkta buldu. Ünlü kaleci, gönlünü sunucu Zeynep Ece Akengin’e kaptırdı. İkili, Tolga Zengin’in Ortaköy’deki evinde birlikte yaşamaya başladı
Yeşil sahaların başarılı ismi Tolga Zengin, formayı kaptırdı ama aşkı buldu. Beşiktaş'ta ilk 11'de oynayan ancak son haftalarda formasını kaptıran Tolga Zengin, teselliyi aşkta buldu. Milli kaleci, gönlünü güzel sunucu Zeynep EceAkengin'e kaptırdı.
AŞK LİSTESİ KABARIK
Bir dönem hosteslik yaptığı Çarkıfelek'te şovmen MehmetAli Erbil'le aşk yaşamaya başlayan güzel sunucu, daha sonra İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'le fırtınalı bir ilişki yaşamıştı. Göğsüne 'İbrahim' yazdıran Akengin, ayrılık sonrası o dövmeyi farklı bir figürle kapatmıştı. Uzun süredir adı kimseyle anılmayan güzel sunucunun Beşiktaş'lıkaleci Tolga Zengin'le yeni bir ilişkiye başladığı öğrenildi.
TEPKİDEN KORKUYOR
İddiaya göre Akengin,Tolga Zengin'in Ortaköy'dekideniz manzaralı evine taşındı.Yeşil sahalarda eski günlerinimumla arayan TolgaZengin'in formsuzolduğundan dolayıtepki çekmemekiçin aşkınıherkesten gizlediğikonuşuluyor.Zengin'in güzelsevgilisine pahalıjestler yaptığıda konuşulanlararasında.
Zeynep Ece Akengin, ünlü şovmen Mehmet AliErbil'le iş ilişkisini aşka dönüştürmüştü.
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