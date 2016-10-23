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Ceceli cumada

Ceceli cumada
Hacı lakaplı şarkıcı , Bebek Camii'nde cuma namazı kılarken görüntülendi. Çıkışta soruları yanıtlayan Ceceli, "Yakında albüm çıkacak. Bana gelen besteler hep slow ve ağır şarkılar, biraz hareketli şarkı da istiyorum, buradan duyurulur" dedi.

AYDIN HAMZA
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