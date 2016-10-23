  1. Prensiyle sahnede
  2. Asker Gökhan

engeli

Berkay engeli
Derya Uluğ, önceki akşam Etiler Sahne'de konser verdi. Uluğ, "Şarkıcı Berkay'ın sahne alacağınız yerleri arayıp, işlerinizi iptal ettirdiği iddiaları doğru mu?" sorusuna ilk kez cevap verdi. , "Doğruluğu yok diyemem. O adam ve konu hakkında konuşmak istemiyorum" dedi.

HALİL ÇİLİNGİR
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