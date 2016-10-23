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Asker Gökhan

Asker Gökhan
Gökhan Özoğuz ve , önceki gün Zorlu AVM'deydi. Hayranlarından yoğun ilgi gören ikili, neye uğradıklarını şaşırdı. Kardeşler, mağazaları dolaşıp bolca alışveriş yaptı. , her zamanki gibi askeri tarzı kıyafetiyle dikkat çekti.
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