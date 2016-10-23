  1. Final zamanı
  2. Şiddetsever!

007 Aslışah

, ayrıldığı aşkı ’yı unutamadı. Sosyetik güzel, çapkınlıkta hız kesmeyen Hakan Sabancı’yı adım adım takip ediyor. Alkoçlar, soluğu sık sık Hakan Sabancı’nın gittiği mekanlarda alıyor

007 Aslışah
Sosyetenin en yakışan çiftlerinden olan Hakan Sabancı ile Aslışah Alkoçlar, geçtiğimiz ay ilişkilerini noktalandırmıştı. 1 yıl süren aşkın bitmesinin ardından Hakan Sabancı, çapkınlıklarına kaldığı yerden devam ederken Aslışah Alkoçlar ise ayrılık acısını unutamadı.

AYNI MEKANLARDA
Sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı'nın kendisine ihanet ettiği Harbiye'deki Klein adlı mekanda eğlenirken gözyaşlarına hakim olamamıştı. İddialara göre Alkoçlar, çocukluk aşkı olan Hakan Sabancı'yı hala unutamadı. Sosyetik güzel, eski aşkını takibe alarak adım adım izliyor. Aslışah Alkoçlar'ın 'nın eğlenmek için tercih ettiği Bebek Koru Kahvesi, Lucca ve Klein'a sık sık uğradığı da konuşulanlar arasında.

KALP PARAMPARÇA
Bu arada sosyetik güzel, önceki gün instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla da aşkını unutamadığını gözler önüne serdi. Paylaştığı fotoğrafın üstüne kırık kalp emojisi koyan Alkoçlar için, "Aslışah'ın kalbi paramparça", "Hakan'ı kalbinden çıkaramadı" yorumları yapıldı.

Aslışah Alkoçlar'ın kırık kalp emojisiyle paylaştığı bu pozu, Hakan Sabancı'yı unutamadığı şeklinde yorumlandı.




ile Hakan Sabancı aşkının genç işadamının çapkınlıkları yüzünden bittiği iddia edilmişti.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar