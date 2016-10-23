007 Aslışah

Aslışah Alkoçlar, ayrıldığı aşkı Hakan Sabancı’yı unutamadı. Sosyetik güzel, çapkınlıkta hız kesmeyen Hakan Sabancı’yı adım adım takip ediyor. Alkoçlar, soluğu sık sık Hakan Sabancı’nın gittiği mekanlarda alıyor
Sosyetenin en yakışan çiftlerinden olan HakanSabancı ile AslışahAlkoçlar, geçtiğimiz ay ilişkilerini noktalandırmıştı. 1 yıl süren aşkın bitmesinin ardından HakanSabancı, çapkınlıklarına kaldığı yerden devam ederken AslışahAlkoçlar ise ayrılık acısını unutamadı.
AYNI MEKANLARDA
Sosyetik güzel, geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı'nın kendisine ihanet ettiği Harbiye'dekiKlein adlı mekanda eğlenirken gözyaşlarına hakim olamamıştı. İddialara göre Alkoçlar, çocuklukaşkı olan Hakan Sabancı'yı hala unutamadı. Sosyetik güzel, eski aşkını takibe alarak adım adım izliyor. Aslışah Alkoçlar'ın Hakan Sabancı'nın eğlenmek için tercih ettiği Bebek Koru Kahvesi, Luccave Klein'a sık sık uğradığı da konuşulanlar arasında.
KALP PARAMPARÇA
Bu arada sosyetik güzel,önceki gün instagram'dapaylaştığı bir fotoğrafla daaşkını unutamadığını gözlerönüne serdi. Paylaştığı fotoğrafınüstüne kırık kalp emojisi koyanAlkoçlar için, "Aslışah'ınkalbi paramparça", "Hakan'ıkalbinden çıkaramadı" yorumlarıyapıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.