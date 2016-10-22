Songül çıkarması

Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 53. UluslararasıAntalya Film Festivali, başarılı yıldızların katıldığı etkinliklerle devam ediyor... Önceki gün festival kapsamında 'Rüzgarda Salınan Nilüfer' adlı filmin gösterimi yapıldı. Filmin gösterimine, yapımcısı Sevil Demirci, oyuncular SongülÖden, Tolga Tekin ve Tülay Günal da katıldı.
AYRILIKLA İLGİLİ KONUŞMADI
"Rüzgarda Salınan Nilüfer' filminde rol aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Songül Öden, haftaya vizyona girecek olan diğer filmi 'Ekşi Elmalar'a da övgü yağdırdı. Kenanİmirzalıoğlu ile 'Cingöz Recai' isimli filmde rol alacağı konuşulan Öden, "Henüz netleşenbir şey yok" dedi. Bu arada güzel oyuncuya özel hayatıyla ilgili de sorular soruldu. Bir süredir sevgilisi Kerem Alışık'la yan yana görülmediği için oyuncudan ayrıldığı konuşulan Songül Öden, "Sizin işiniz bu soruları sormak ama ben özelhayatımla ilgili konuşmuyorum" dedi.
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