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Songül çıkarması

53. Antalya Uluslararası Film Festivali, coşkuyla sürerken festivale damgasını vurdu. Başarılı oyuncu, şıklığı ve güzelliğiyle dünün en çok konuşulan ismiydi...

Songül çıkarması
Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 53. Uluslararası Antalya Film Festivali, başarılı yıldızların katıldığı etkinliklerle devam ediyor... Önceki gün festival kapsamında 'Rüzgarda Salınan Nilüfer' adlı filmin gösterimi yapıldı. Filmin gösterimine, yapımcısı Sevil Demirci, oyuncular Songül Öden, Tolga Tekin ve Tülay Günal da katıldı.

AYRILIKLA İLGİLİ KONUŞMADI
"Rüzgarda Salınan Nilüfer' filminde rol aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden , haftaya vizyona girecek olan diğer filmi 'Ekşi Elmalar'a da övgü yağdırdı. Kenan İmirzalıoğlu ile 'Cingöz Recai' isimli filmde rol alacağı konuşulan Öden, "Henüz netleşen bir şey yok" dedi. Bu arada güzel oyuncuya özel hayatıyla ilgili de sorular soruldu. Bir süredir sevgilisi Kerem Alışık'la yan yana görülmediği için oyuncudan ayrıldığı konuşulan Songül Öden, "Sizin işiniz bu soruları sormak ama ben özel hayatımla ilgili konuşmuyorum" dedi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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