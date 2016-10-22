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Romantik Nilüfer

, yeni aşkı Jehat Hekimoğlu ile önceki akşam ilk kez Cihangir’de görüntülendi

Romantik Nilüfer
Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen , aşk hayatındaki suskunluğunu bozdu. Yıllarca birlikte olduğu Orhan Oğuz ile uzun süre önce dostça ayrılan güzel oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisi Jehat Hekimoğlu ile ilk kez görüntülendi. Müzisyen aşkıyla Cihangir'de el ele poz veren Nilüfer Açıkalın, bir ara başını da aşkının omzuna böyle yasladı.

HALİL ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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