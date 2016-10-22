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Renkli Nilperi

Renkli Nilperi
Yapımcılığını Cem Yılmaz'ın yaptığı 'Deli Aşk' filminin kadrosuna dahil olan Nilperi Şahinkaya, önceki gün City's'deydi. Her zamanki gibi renkli giyinen Şahinkaya, "Rengarenk olmayı seviyorum" dedi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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