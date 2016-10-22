Mutfak alışverişi

Sağlıklı beslenmeye verdiği önem ve mutfaktaki becerisiyle bilinen Ebru Şallı, önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektfilere yansıdı. Ev ihtiyaçları için alışveriş yapan Şallı, daha sonra bir kafede yorgunluk kahvesi içti. Ünlü sunucu, her zamanki güzelliği ile de ilgi odağı oldu.