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Hülya’nın ev halleri

Hülya’nın ev halleri
Şimdilerde kendi hayatını konu alan 'Selfie' isimli filminin hazırlıklarıyla uğraşan Hülya Avşar'dan şok... Avşar Kızı, dün şömine önünde iç çamaşırlarıyla spor yaparken çekilen bir fotoğrafını instagram'da paylaştı.

Aile bireyleri ve sevenlerinden gelen yorumlar üzerine fotoğrafını hemen kaldıran , yine de güne damgasını vurmayı başardı...
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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