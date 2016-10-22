  1. Songül çıkarması
  2. ‘Haybeye’ coşkusu

Hızlı aşık!

, sahalardaki hızını aşk hayatına taşıdı. Yıldız futbolcu, ilişkinin 1. ayında Şükran Ovalı’ya evlilik teklif etti. Yeni aracına birlikte yaşadığı aşkının ismini yazdıran Caner’den yeni atak geldi. Futbolcu, oyuncunun yüzünü koluna dövme yaptırdı

Hızlı aşık!
Ocak 2016 sonunda 6 yıllık eşi Asena Atalay'dan boşanan Caner Erkin, gönlünü daha sonra Şükran Ovalı'ya kaptırdı. Nisan'dan beri isimleri anılan gözde çift, aşk itiraflarını ise Ağustos'ta sosyal medya aracılığıyla yaptı. Yeşil sahadaki hızıyla bilinen Beşiktaşlı yıldız, aynı hızını özel hayatında da sergiledi...

'3 YIL SONRA NELER YAPACAK?'
İnter'den Beşiktaş'a transfer olmasında Şükran Ovalı'nın payı büyük olan , Eylül ayında güzel oyuncunun Bebek'teki evine taşındı. Güzel oyuncuyla evlilik planı yapan hatta aşkının parmağına gösterişli bir tektaş pırlanta yüzük takan Caner Erkin'den 2 atak geldi... Beşiktaşlı yıldız, yeni aldığı cipinin plakasına sevgilisinin adını 'Şükran'dan esinlenip 'RAN' yazdırdı. Erkin, plakanın sonundaki '01' rakamıyla da güzel oyuncunun kendisi için 'en kıymetli' olduğunu vurguladı... Beşiktaşlı yıldızın, 3 aylık sevgilisi için yaptıkları bununla bitmedi. Caner Erkin, asıl jestini dün sosyal medyadan ilan etti. Dövmelere olan tutkusuyla bilinen yıldız futbolcu, Şükran Ovalı'nın en sevdiği fotoğrafını alıp dövmecisinin yolunu tuttu. Caner Erkin, güzel oyuncunun fotoğrafını da koluna kazıttı. Dün aşk dövmesinin fotoğrafını instagram'da paylaşan Caner Erkin'e, "Hızlı aşık Caner, 3 ayda Şükran'ın dövmesini yaptırıyorsa 3 yıl sonra neler yapacak?" yorumları yağdı.



Erkin, yaptığı jestlerle güzel oyuncunun ayağını yerden kesiyor.



AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar