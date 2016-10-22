Hızlı aşık!

Caner Erkin, sahalardaki hızını aşk hayatına taşıdı. Yıldız futbolcu, ilişkinin 1. ayında Şükran Ovalı’ya evlilik teklif etti. Yeni aracına birlikte yaşadığı aşkının ismini yazdıran Caner’den yeni atak geldi. Futbolcu, oyuncunun yüzünü koluna dövme yaptırdı
Ocak 2016 sonunda 6 yıllık eşi AsenaAtalay'dan boşanan Caner Erkin,gönlünü daha sonra Şükran Ovalı'yakaptırdı. Nisan'dan beri isimleri anılan gözdeçift, aşk itiraflarını ise Ağustos'ta sosyalmedya aracılığıyla yaptı. Yeşil sahadakihızıyla bilinen Beşiktaşlı yıldız, aynı hızını özelhayatında da sergiledi...
'3 YIL SONRA NELER YAPACAK?' İnter'den Beşiktaş'a transfer olmasındaŞükran Ovalı'nın payı büyük olan Caner Erkin,Eylül ayında güzel oyuncunun Bebek'tekievine taşındı. Güzel oyuncuyla evlilik planıyapan hatta aşkının parmağına gösterişlibir tektaş pırlanta yüzük takan CanerErkin'den 2 atak geldi... Beşiktaşlı yıldız, yenialdığı cipinin plakasına sevgilisinin adını'Şükran'dan esinlenip 'RAN' yazdırdı.Erkin, plakanın sonundaki '01' rakamıyla dagüzel oyuncunun kendisi için 'en kıymetli'olduğunu vurguladı... Beşiktaşlı yıldızın, 3aylık sevgilisi için yaptıkları bununla bitmedi.Caner Erkin, asıl jestini dün sosyal medyadanilan etti. Dövmelere olan tutkusuyla bilinenyıldız futbolcu, Şükran Ovalı'nın en sevdiğifotoğrafını alıpdövmecisinin yolunututtu. Caner Erkin,güzel oyuncununfotoğrafını da kolunakazıttı. Dün aşkdövmesinin fotoğrafınıinstagram'da paylaşanCaner Erkin'e, "Hızlıaşık Caner, 3 aydaŞükran'ın dövmesiniyaptırıyorsa 3 yılsonra neler yapacak?"yorumları yağdı.
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