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Gurbetçi sevgisi

Gurbetçi sevgisi
Başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Nejat İşler'in rol aldığı İkimizin Yerine'nin Berlin galası geçtiğimiz akşam Cineplex Alhambra sinemasında gerçekleşti. Dün Türkiye ve Avrupa'da vizyona giren filmin başrol oyuncuları, gurbetçiler tarafından büyük bir sevgi seliyle karşılandı.

Gösterimin yapıldığı salonu hınca hınç dolduran Alman sinema tutkunları, ile bol bol selfie çekti. Sarıkaya, "İkimizin Yerine çok içime sinen, hepimizin sevdiği bir iş oldu" derken güzel oyuncu, her zamanki şıklığıyla da yine tüm bakışları üzerinde toplamayı başardı...
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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