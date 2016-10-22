Gurbetçi sevgisi

BaşrollerindeSerenay Sarıkaya veNejat İşler'in rol aldığıİkimizin Yerine'ninBerlin galası geçtiğimizakşam CineplexAlhambra sinemasındagerçekleşti. DünTürkiye ve Avrupa'davizyona giren filminbaşrol oyuncuları,gurbetçiler tarafındanbüyük bir sevgi seliylekarşılandı.
Gösteriminyapıldığı salonu hıncahınç dolduran Almansinema tutkunları,Serenay Sarıkaya ile bolbol selfie çekti. Sarıkaya,"İkimizin Yerine çokiçime sinen, hepimizinsevdiği bir iş oldu"derken güzel oyuncu,her zamanki şıklığıylada yine tüm bakışlarıüzerinde toplamayıbaşardı...
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