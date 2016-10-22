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Eymen günü

Eymen günü
Ünlü sunucu Ece Erken, önceki gününü oğluna ayırdı. Eymen'le birlikte Zorlu'da görüntülenen Erken, önce Funloft'a giderek burada oğluyla keyifli anlar geçirdi. Eymen oyun oynamaktan yorulup karnı acıkınca , oğluyla bir restorana geçti.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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