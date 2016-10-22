  1. Karizmatik Ağa!
  2. Gurbetçi sevgisi

Cezveli konser

Cezveli konser
Oyunculuğu kadar müzikal anlamdaki başarısıyla da dikkat çeken Hazım Körmükçü, üniversite öğrencilerine 'Bir Fincan Ritm' adı altında farklı bir konsere imza attı. Coffee Gutta'nın gerçekleştirdiği organizasyonda Körmükçü, kahve fincanı ve cezveyle yaptığı ritmlerle tüm gençleri coşturdu.
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar