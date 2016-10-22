Cezveli konser

Oyunculuğu kadar müzikal anlamdaki başarısıyla da dikkat çeken Hazım Körmükçü, üniversite öğrencilerine 'Bir Fincan Ritm' adı altında farklı bir konsere imza attı. Coffee Gutta'nın gerçekleştirdiği organizasyonda Körmükçü, kahve fincanı ve cezveyle yaptığı ritmlerle tüm gençleri coşturdu.