Bebek’te aşk

Genç kızların sevgilisi Barış Arduç, önceki gün oyuncu sevgilisi GupseÖzay ile Bebek'te görüntülendi. Bebek Kahve'de oturup uzun süre keyif yapan ünlü çift, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Mekandan kalkıp GupseÖzay'la el ele gazetecilerle ayak üstü sohbet eden Barış Arduç, kadınhayranlarınınsevgilisi Özay'ısosyal medyaaracılığıyla tehditetmesi hakkında kısa ve öz konuştu: "Sevginin denefretin de fazlası zarar."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.