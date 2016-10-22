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Bebek’te aşk

Bebek’te aşk
Genç kızların sevgilisi Barış Arduç, önceki gün oyuncu sevgilisi Gupse Özay ile Bebek'te görüntülendi. Bebek Kahve'de oturup uzun süre keyif yapan ünlü çift, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Mekandan kalkıp Gupse Özay'la el ele gazetecilerle ayak üstü sohbet eden , kadın hayranlarının sevgilisi Özay'ı sosyal medya aracılığıyla tehdit etmesi hakkında kısa ve öz konuştu: "Sevginin de nefretin de fazlası zarar."

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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