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Vizyon heyecanı

Serenay Sarıkaya, Nejat İşler’le rol aldığı ‘’ filminin bugün vizyona girmesinden dolayı büyük heyecan yaşıyor

Vizyon heyecanı
Yapımını TAFF'ın, yönetmenliğini Umur Turagay'ın, senaristliğini Pınar Bulut'un yaptığı ve başrollerini Serenay Sarıkaya ile Nejat İşler'in paylaştığı '' bugün vizyonda.

Filmde bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek karakterini canlandıran Sarıkaya, "Filmin, seyirciyle buluşmasının büyük heyecanını yaşıyorum" dedi.
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