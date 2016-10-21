Vizyon heyecanı

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Yapımını TAFF'ın, yönetmenliğini Umur Turagay'ın, senaristliğini Pınar Bulut'un yaptığı ve başrollerini Serenay Sarıkaya ile Nejat İşler'in paylaştığı 'İkimizin Yerine' bugün vizyonda.
Filmde bir taşra kasabasında, ailesinin dayattığı hayata sıkışıp kalmış genç Çiçek karakterini canlandıran Sarıkaya, "Filmin, seyirciyle buluşmasının büyük heyecanını yaşıyorum" dedi.
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