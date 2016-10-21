Saçlarına aklar düştü

İbrahim Tatlıses'in müzisyen oğlu İdo, önceki gün İstinyePark'taydı. Saçlarını Beşiktaşlı yıldız Queresma gibi beyaza boyatan İdo, yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İdo için "Saçlarına ak düşmüş" esprileri yapıldı.