Kocasını sildi!

Ömer Dinçkök, eşi Ayşegül Hanım’a Eylül Deniz’le yasak aşkını bitirme sözü verdi. Ancak Ayşegül Dinçkök, işadamı ve Deniz’in geçtiğimiz gün Londra’ya gittiğini öğrenince küplere binip eşini sosyal medyadan dahi sildi!
Herkes Demet Şener-İbrahimKutluay veEdvina Sponza arasındakiaşk üçgenini konuşurken bir haberde Ayşegül-Ömer Dinçkök veEylül Deniz üçgeninden geldi!Sosyetik işadamı, geçtiğimizgünlerde bir süredir yasakaşk yaşadığı Deniz'le Takvim'eyakalanmıştı.
PAYLAŞIP SİLDİ...
Bu fotoğrafların ardından 38 yıllık eşine "Bu yasak aşkıbitiriyorum" diyen Ömer Dinçkök, verdiği sözü tutmadı. Sosyetik işadamının kendisinden35 yaş küçük Eylül Deniz'le Londra kaçamağı, sosyal medya sayesinde ortaya çıktı. Ömer Dinçkök, Londra'dan fotoğrafpaylaştıktan kısa bir süre sonra Deniz de Royal AlbertHall'dan bir kare yayınladı. Eylül Deniz, birkaç dakika sonra ise paylaşımından 'Royal Albert Hall'etiketini kaldırdı. Ancak artık çok geçti! Bu paylaşımlar sayesinde eşinin kaçamağını öğrenen Ayşegül Dinçkök, öfkelendi. Ayşegül Hanım, bu sinirle 38 yıllık eşini instagram'da sildi. Dinçkök de eşinin hamlesine aynı şekildekarşılık verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.