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Kocasını sildi!

, eşi Ayşegül Hanım’a Eylül Deniz’le yasak aşkını bitirme sözü verdi. Ancak Ayşegül Dinçkök, işadamı ve Deniz’in geçtiğimiz gün Londra’ya gittiğini öğrenince küplere binip eşini sosyal medyadan dahi sildi!

Kocasını sildi!
Herkes Demet Şener-İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza arasındaki aşk üçgenini konuşurken bir haber de Ayşegül-Ömer Dinçkök ve Eylül Deniz üçgeninden geldi! Sosyetik işadamı, geçtiğimiz günlerde bir süredir yasak aşk yaşadığı Deniz'le Takvim'e yakalanmıştı.

PAYLAŞIP SİLDİ...
Bu fotoğrafların ardından 38 yıllık eşine "Bu yasak aşkı bitiriyorum" diyen , verdiği sözü tutmadı. Sosyetik işadamının kendisinden 35 yaş küçük Eylül Deniz'le Londra kaçamağı, sosyal medya sayesinde ortaya çıktı. Ömer Dinçkök, Londra'dan fotoğraf paylaştıktan kısa bir süre sonra Deniz de Royal Albert Hall'dan bir kare yayınladı. Eylül Deniz, birkaç dakika sonra ise paylaşımından 'Royal Albert Hall' etiketini kaldırdı. Ancak artık çok geçti! Bu paylaşımlar sayesinde eşinin kaçamağını öğrenen Ayşegül Dinçkök, öfkelendi. Ayşegül Hanım, bu sinirle 38 yıllık eşini instagram'da sildi. Dinçkök de eşinin hamlesine aynı şekilde karşılık verdi.


İspiyoncu instagram iş başında!

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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