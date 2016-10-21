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Hastalığı atlattı

Hastalığı atlattı
Geçtiğimiz günlerde yorgunluk ve üşütme nedeniyle hastaneye yatan Emina Sandal, ayağa kalktı. Önceki gün İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takılan güzel şarkıcı ve sunucu, makyajsız haliyle dikkat çekti. Emina Sandal, "Hastalığı atlattım, şimdi daha iyiyim" dedi.
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