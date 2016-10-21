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Gecelerin ağası İrem

Gecelerin ağası İrem
Güzel oyuncu İrem Sak, önceki akşam Soho House'da eğlendi. 23 Aralık'ta vizyona girecek 'Dönerse Senindir' filminin heyecanını yaşayan Sak, "Uykularım kaçıyor" dedi. Ceketini omzuna atıp poz veren için "Güzel ağa" esprisi yapıldı.
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