  1. ‘Haybeye’ coşkusu
  2. Ailece destek

Evliliğe vakit var

Evliliğe vakit var
Güzel oyuncu Özge Borak, sevgilisi Berkay Tahmaz ile önceki gece Beyoğlu Mien adlı mekanda eğlendi. Muhabirlerin Basın dışarıda beklediğini öğrenen Borak, "Arkadaşlarım sizi bu soğukta kapıda bekletmem. Sorularınız varsa sorun" dedi.

"Evlilik ne zaman?" sorusu karşısında gülümseyen güzel oyuncu, "Berkay'la birbirimizi tanıma aşamasındayız ve acele etmiyoruz. Ama böyle bir karar alırsak ilk sizin haberiniz olur" dedi.

Halil ÇİLİNGİR
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar