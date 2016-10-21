Evliliğe vakit var

Güzel oyuncu Özge Borak, sevgilisiBerkay Tahmaz ile önceki gece Beyoğlu Mien adlı mekanda eğlendi. Muhabirlerin Basın dışarıda beklediğini öğrenen Borak, "Arkadaşlarım sizibu soğukta kapıdabekletmem. Sorularınızvarsa sorun" dedi.
"Evlilik ne zaman?" sorusu karşısında gülümseyen güzel oyuncu, "Berkay'la birbirimizitanıma aşamasındayızve acele etmiyoruz. Amaböyle bir karar alırsakilk sizin haberiniz olur" dedi.
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