Evliliğe vakit var

Güzel oyuncu Özge Borak, sevgilisi Berkay Tahmaz ile önceki gece Beyoğlu Mien adlı mekanda eğlendi. Muhabirlerin Basın dışarıda beklediğini öğrenen Borak, "Arkadaşlarım sizi bu soğukta kapıda bekletmem. Sorularınız varsa sorun" dedi.



"Evlilik ne zaman?" sorusu karşısında gülümseyen güzel oyuncu, "Berkay'la birbirimizi tanıma aşamasındayız ve acele etmiyoruz. Ama böyle bir karar alırsak ilk sizin haberiniz olur" dedi.



Halil ÇİLİNGİR