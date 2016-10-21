Eser’in aşk ilanı

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Sempatik komedyen Eser Yenenler, önceki gün sevgilisi Dila Tarkan ile birlikte İstinyePark Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yeni sevgilisi ile birlikte ilk defa görüntülenen Yenerler, model aşkıyla AVM'deki kısa bir turun ardından Zuma Restaurant'ta geçerek baş başa romantik bir akşam yemeği yedi. Yenenler, programınının da bu akşam başlayacağını söyledi.
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