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Aşk devam fotoğrafı!

Aşk devam fotoğrafı!
Azra Akın, önceki akşam bir süredir ayrıldığı iddia edilen Atakan Koru ile Nişantaşı'ndaydı. Bir mekanda baş başa yemek yiyen ünlü çift, ardından el ele yürüyüş yaptı. Mutlulukları yüzlerinden okunan ile Atakan Koru, daha sonra Akın'ın aracıyla evlerinin yolunu tuttu. İkili, bu görüntüleriyle de haklarındaki "Ayrıldılar" iddialarını yalanlamış oldu.

Halil ÇİLİNGİR
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