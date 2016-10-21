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Alkış aldılar

Alkış aldılar
ile Gökhan Alkan, başrolünde rol aldıkları ve Türk-Fransız ortak yapımı "Defne'nin Bir Mevsimi" isimli filmin gösterimi için 53. Uluslararası Antalya Festivali'ne katıldı. İkilinin rol aldığı film, sinema tutkunlarından büyük beğeni kazandı.
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