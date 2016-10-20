  1. Kuzey’le baş başa
  2. Mütevazı yıldız

Stüdyoyu bastı

Stüdyoyu bastı
Ünlü fotoğrafçı 'un internet üzerinden izleyicilerle buluşacak olan 'Haberim Yokmuş Gibi Çek' isimli programı, olaylı başladı. Sevilen şarkıcı İrem Derici'nin konuk olduğu ilk bölümde, Keremcem stüdyoyu basınca ortaya işte bu renkli görüntüler çıktı.
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar