Mütevazı yıldız

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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Armindo Bruma, sevgilisi İndia Chantre ile Zorlu'daydı. Bruma, sevgilisi ile mağazaları dolaşıp bolca alışveriş yaptı. Armindo Bruma, hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayıp hepsiyle selfie çektirdi.
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