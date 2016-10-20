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Mütevazı yıldız

Mütevazı yıldız
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Armindo Bruma, sevgilisi İndia Chantre ile Zorlu'daydı. Bruma, sevgilisi ile mağazaları dolaşıp bolca alışveriş yaptı. , hayranlarının fotoğraf isteğini kırmayıp hepsiyle selfie çektirdi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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