  1. Ağır bedel!
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Kuzey’le baş başa

Kuzey’le baş başa
Güzel sunucu ve model Çağla Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Oğlu ile AVM'de mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yapan Şıkel, şöyle konuştu: "Uzay şu an okulda ders yapıyor. Biz de Kuzey'le anne oğul baş başa gezip onun okulla ilgili eksiklerini tamamlamaya geldik."
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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