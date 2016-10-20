Kuzey’le baş başa

Güzel sunucu ve model Çağla Şıkel, önceki gün oğlu Kuzey ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Oğlu ile AVM'de mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yapan Şıkel, şöyle konuştu: "Uzay şu an okulda ders yapıyor. Biz de Kuzey'le anne oğul baş başa gezip onun okulla ilgili eksiklerini tamamlamaya geldik."