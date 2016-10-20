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Kalpten konuştu

Kalpten konuştu
Merhum sanatçı Oya Aydoğan'ın oyuncu oğlu , önceki gün Türk Kalp Vakfı'nın bir etkinliğine katıldı. Aydoğan, "Hayatta çok önemli iki şey var, birincisi kalbimiz, kalp sağlığımız elbette... Diğeri ise iyi kalpli olmak..." dedi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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