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Gökçe’nin aşkı

Gökçe’nin aşkı
Şimdilerde 'Aşk Uykusu' isimli filmin çekimleriyle yoğun bir dönem geçiren Gökçe Bahadır, aradığı aşkı Kilyos'ta buldu. Bir süredir birlikte olduğu Serhat Kılıç'la ayrıldığı konuşulan güzel oyuncu, sevimli bir köpeğe sarıldığı bu fotoğrafının altına "Ah sen ne güzelsin böyle, işte aşk" notu düştü.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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