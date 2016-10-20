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Eşkıya bereketi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, önceki akşam yine reyting zirvesindeydi. Dizinin kadrosuna yeni dahil olan ’in takipçi sayısı da instagram’da 5 kat arttı

Eşkıya bereketi
Salı akşamlarının geleneği bozulmadı... atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz; tüm kişilerde 8.94 izlenme oranı ve 23.40 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 8.25 izlenme oranı ve 21.18 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesindeydi.

Dizinin önceki akşamki bölümüne Hızır Çakırbeyli ve Alparslan arasındaki sahne damgası vurdu. Çakırbeyli, silahını dayısının istihbaratın başı olduğunu öğrendiği yeğenine doğrultmuşken bir anda Alparslan vuruldu. Hızır Çakırbeyli ise "Ben yapmadım oğlum, ben sıkmadım!" diyerek yeğenini kurtarmaya çalıştı.

TAKİİ PATLAMASI
Fenomen dizinin bu sezonuna 'Ceylan' karakteriyle katılan , büyük ilgi gördü. Güzel oyuncunun, diziye başlamadan önce yaklaşık 2 bin olan takipçi sayısı Eşkıya'dan sonra 10 bini geçti.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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