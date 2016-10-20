Eşkıya bereketi

Salı akşamlarının geleneği bozulmadı... atv'nin fenomen dizisi Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz; tüm kişilerde 8.94 izlenme oranı ve 23.40 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 8.25 izlenme oranı ve 21.18 izlenme payı alarak 100program arasında birinci oldu. Dizi, Twitter Türkiye Trending Topics listesinin de zirvesindeydi.
Dizinin önceki akşamki bölümüne HızırÇakırbeyli ve Alparslanarasındaki sahne damgası vurdu. Çakırbeyli, silahını dayısının istihbaratınbaşı olduğunu öğrendiğiyeğenine doğrultmuşken bir anda Alparslan vuruldu. Hızır Çakırbeyli ise "Benyapmadım oğlum, bensıkmadım!" diyerek yeğenini kurtarmaya çalıştı.
TAKİPÇİ PATLAMASI
Fenomen dizinin bu sezonuna 'Ceylan' karakteriyle katılan Sanem Çelik, büyük ilgi gördü. Güzel oyuncunun, diziye başlamadan önce yaklaşık 2 bin olan takipçi sayısı Eşkıya'dan sonra 10 bini geçti.
kalan karakter 1000
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