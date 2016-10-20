  1. Rakipsiz Demet
  2. Kalpten konuştu

Basına özendi

Basına özendi
Sempatik oyuncu Doğa Rutkay Kamal, önceki gün Nişantaşı City's'de tek başına alışveriş yaptı. Her zamanki gibi güler yüzlü haliyle dikkat çeken Rutkay, cep telefonuyla kendisinin fotoğrafını çeken gazetecileri görüntüledi.
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar