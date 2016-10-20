  1. Kalpten konuştu
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‘Albüm’ tanıtıldı

‘Albüm’ tanıtıldı
Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde önceki akşam 'Albüm' filminin galası yapıldı. Gecede hazır bulunan filmin başrol oyuncusu Şebnem Bozoklu, "Bazı sahneleri çekmek için belki 100 defa tekrarladık. "Filmin aile ve toplum eleştirisini de çok doğru buluyorum" dedi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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