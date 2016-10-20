Ağır bedel!

Demet Kutluay’ın ‘Evliliğimi bitirdi’ iddiasıyla 500 bin TL’lik dava açtığı Sponza, birkaç ay önce bir röportajında şu sözleri sarf etti: ‘Bir şey kalpten geliyorsa tamamdır. Bedelini öderken bazen çok acı çekiyorsun ama hiç önemli değil! Pişman olmaktan iyidir.’
İhanete uğradığını iddia ederek 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a 8 milyon TL'likboşanma davası açan Demet ŞenerKutluay, 'ikinci kadın' olduğu iddia edilen Edvina Sponza'yı da unutmadı! Şener'in 500 bin TL'lik tazminat talep ettiği sosyetik güzelin Haziran'da verdiği röportajında İbouğruna her şeyi göze aldığı ortaya çıktı... İddialara göre; 2012'de Kutluay'la yasak aşkı yüzünden kendi evliliği sona eren veboşanırken tek kuruş tazminat alamayan Edvina Sponza, röportajda şunları söyledi:
İHANETİ ORTAYA ÇIKARAN O MU?
"Terbiyesizlik yapmadan, ahlaki değerlerden uzaklaşmadan yaşıyoruz. Ama inandığımşeyin arkasından gitmekte tereddütetmem. Öyle böyle değil! Olsun isterim,oldurmak için uğraşırım. Bunun bedeliniödemek gerekirse gereksin! Bir şey kalpten geliyorsa tamamdır benim için. 'Bu iyi bir şeydir' demiyorum çünkü bedelini öderkenbazen gerçekten çok acı çekiyorsun.Ama hiç önemli değil. Pişman olmaktaniyidir. Yaşamak, istediğini, inandığını tecrübe etmek seni mutlu edendir." Bu arada Edvina Sponza'nın "Benim evliliğim bitti, İbrahimKutluay'ınki de bitsin" diyerek İbo ile çekilen görüntüleri ve yasak aşkının kendisinealdığı hediyeleri Demet Şener'e gönderdiği de iddialar arasında!..
SON LAFINI SÖYLEDİ İbrahim Kutluay ve aile büyüklerinin boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı Demet Şener Kutluay, dün son noktayı koydu. Eski model, instagram'da Rus şair Turgenyev'in "Öyle bir an gelir ki bazı yollarındönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanlarınanlamı olmaz" dörtlüğünü paylaştı. Demet Şener, "Sosyal medyada neden hala Kutluay soyadınıkullanıyorsunuz?" sorusuna ise "Resmi olarakboşandıktan sonra değiştireceğim" yanıtını verdi.
4 yıldır İbrahimKutluay'la yasakaşk yaşadığı veihanet belgeleriniŞener'e kendisiningönderdiği iddiaedilen EdvinaSponza, sessizliğinikoruyor.
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