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Ağır bedel!

Demet Kutluay’ın ‘Evliliğimi bitirdi’ iddiasıyla 500 bin TL’lik dava açtığı Sponza, birkaç ay önce bir röportajında şu sözleri sarf etti: ‘Bir şey kalpten geliyorsa tamamdır. Bedelini öderken bazen çok acı çekiyorsun ama hiç önemli değil! Pişman olmaktan iyidir.’

Ağır bedel!
İhanete uğradığını iddia ederek 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a 8 milyon TL'lik boşanma davası açan Demet Şener Kutluay, 'ikinci kadın' olduğu iddia edilen Edvina Sponza'yı da unutmadı! Şener'in 500 bin TL'lik tazminat talep ettiği sosyetik güzelin Haziran'da verdiği röportajında İbo uğruna her şeyi göze aldığı ortaya çıktı... İddialara göre; 2012'de Kutluay'la yasak aşkı yüzünden kendi evliliği sona eren ve boşanırken tek kuruş tazminat alamayan Edvina Sponza, röportajda şunları söyledi:

İHANETİ ORTAYA ÇIKARAN O MU?
"Terbiyesizlik yapmadan, ahlaki değerlerden uzaklaşmadan yaşıyoruz. Ama inandığım şeyin arkasından gitmekte tereddüt etmem. Öyle böyle değil! Olsun isterim, oldurmak için uğraşırım. Bunun bedelini ödemek gerekirse gereksin! Bir şey kalpten geliyorsa tamamdır benim için. 'Bu iyi bir şeydir' demiyorum çünkü bedelini öderken bazen gerçekten çok acı çekiyorsun. Ama hiç önemli değil. Pişman olmaktan iyidir. Yaşamak, istediğini, inandığını tecrübe etmek seni mutlu edendir." Bu arada Edvina Sponza'nın "Benim evliliğim bitti, İbrahim Kutluay'ınki de bitsin" diyerek İbo ile çekilen görüntüleri ve yasak aşkının kendisine aldığı hediyeleri Demet Şener'e gönderdiği de iddialar arasında!..

SON LAFINI SÖYLEDİ
İbrahim Kutluay ve aile büyüklerinin boşanmaktan vazgeçirmeye çalıştığı Demet Şener Kutluay, dün son noktayı koydu. Eski model, instagram'da Rus şair Turgenyev'in "Öyle bir an gelir ki bazı yolların dönüşü, bazı hataların özrü, bazı insanların anlamı olmaz" dörtlüğünü paylaştı. , "Sosyal medyada neden hala Kutluay soyadını kullanıyorsunuz?" sorusuna ise "Resmi olarak boşandıktan sonra değiştireceğim" yanıtını verdi.



4 yıldır İbrahim Kutluay'la yasak aşk yaşadığı ve ihanet belgelerini Şener'e kendisinin gönderdiği iddia edilen Edvina Sponza, sessizliğini koruyor.
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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