Wilma’dan ikinci düğün

Her hafta perşembe akşamları milyonları atv'de buluşturan Yeter dizisi, bu hafta muhteşem bir düğüne sahne olacak. Dizide İdil'i canlandıran Wilma Elles ve Gökhan (Cenk Torun) evlenecek. Gerçek hayatta Kerem Göğüş'le evli olan Elles, çekimler sırasında ikinci kez düğün yapmanın keyfini yaşadı.