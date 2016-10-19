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Şehit Ömer ağlattı

Şehit Ömer ağlattı
Önceki akşam 53. 'nde duygusal anlar yaşandı. Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in konu alındığı 'Ben Ömer' belgeselinin gösteriminde sanatseverler gözyaşlarını tutamadı.

Gösterim sonrası soruları yanıtlayan yönetmen Mesut Gengeç, şöyle konuştu: "Projeyi ilerletmeyi düşünüyorum. Çünkü şehidimiz, Anadolu'nun yiğit bir evladı... Nasıl bir toprakta doğduğu, çocukluk, lise yılları, ilk askerlik günleri ve sonraki süreçlerde yaşadıklarını herkes bilmeli."


Gengeç ile soruları yanıtlayan Halisdemir'in arkadaşı, gözyaşlarını tutamadı.


HABER VE FOTOĞRAFLAR : DOĞAN SAVAŞ -EBRU KAZIKTAŞ
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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