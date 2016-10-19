Şehit Ömer ağlattı

Önceki akşam 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde duygusal anlar yaşandı. Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş ÖmerHalisdemir'in konu alındığı 'BenÖmer' belgeselinin gösteriminde sanatseverler gözyaşlarını tutamadı.
Gösterim sonrası soruları yanıtlayan yönetmen Mesut Gengeç, şöyle konuştu: "Projeyi ilerletmeyidüşünüyorum. Çünkü şehidimiz,Anadolu'nun yiğit bir evladı... Nasıl bir toprakta doğduğu, çocukluk, lise yılları, ilk askerlik günleri ve sonraki süreçlerde yaşadıklarını herkes bilmeli."
Gengeç ile sorularıyanıtlayanHalisdemir'inarkadaşı,gözyaşlarınıtutamadı.
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