Prensese ses verdi

Sempatik oyuncu Seda Bakan, 'Prenses Elena' çizgi filminde yer alan en eğlenceli şarkılardan ikisini seslendirdi. Bakan, "Kızları sorumluluk almaya ve cesur olmaya teşvik eden; onlara iyi bir rol model olacak bir içeriğin duyurusunda yer alma fikri projeye 'evet' dememi sağladı" dedi.