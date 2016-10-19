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Prensese ses verdi

Prensese ses verdi
Sempatik oyuncu Seda Bakan, 'Prenses Elena' çizgi filminde yer alan en eğlenceli şarkılardan ikisini seslendirdi. Bakan, "Kızları sorumluluk almaya ve cesur olmaya teşvik eden; onlara iyi bir rol model olacak bir içeriğin duyurusunda yer alma fikri projeye 'evet' dememi sağladı" dedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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