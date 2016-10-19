Özgür kadın

Son günlerin olaylı ismi DemetŞener Kutluay, şu sıralar attığı heradımla olay oluyor. Geçtiğimiz Cuma11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a'ihanet' gerekçesiyle boşanma davasıaçıp 8 milyon TL tazminat talep edenŞener, önceki gün Bebek'te objektiflereyansıdı. Eski modelin, keyifli halleri degözlerden kaçmadı.
Boşanacağını açıkladığı günçıktığı defilede evlilik alyansıylaboy gösteren Demet Şener'in bu kezparmağının boş olması da diğerdetaydı. Her kadın gibi sıkıntılı günleriatlatmak için kendisini alışverişeveren Şener'in alyanssız görüntüsü,"Özgürlüğünü ilan etti" dedirtti.
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