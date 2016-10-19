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Özgür kadın

Geçtiğimiz Cuma İbrahim Kutluay’a boşanma davası açan , önceki gün Bebek’teydi. Evlilik alyansını çıkaran eski model, hayli de keyifliydi...

Özgür kadın
Son günlerin olaylı ismi Demet Şener Kutluay, şu sıralar attığı her adımla olay oluyor. Geçtiğimiz Cuma 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a 'ihanet' gerekçesiyle boşanma davası açıp 8 milyon TL tazminat talep eden Şener, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Eski modelin, keyifli halleri de gözlerden kaçmadı.

Boşanacağını açıkladığı gün çıktığı defilede evlilik alyansıyla boy gösteren 'in bu kez parmağının boş olması da diğer detaydı. Her kadın gibi sıkıntılı günleri atlatmak için kendisini alışverişe veren Şener'in alyanssız görüntüsü, "Özgürlüğünü ilan etti" dedirtti.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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