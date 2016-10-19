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Kerem rol çaldı!

Nejat İşler ve ’nın rol aldığı ‘İkimizin Yerine’nin galası, önceki akşam yapıldı. Sarıkaya’yı galada yalnız bırakmayan Kerem Bursin ise güzel aşkından bile çok ilgi gördü!

Kerem rol çaldı!
Serenay Sarıkaya'nın sinemadaki ilk başrolü ile Nejat İşler'in uzun sürenin ardından setlere dönmesi açısından önem taşıyan 'İkimizin Yerine'nin galası, önceki akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti. 21 Ekim'de vizyona girecek olan filmin galasına ünlüler akın etti. Galaya Merarica imzalı süper mini bir kıyafetle katılan Sarıkaya, her zamanki güzelliğiyle dikkat çekti. Başrolünü paylaştığı İşler'e övgüler yağdıran güzel oyuncu, "Nejat ile ikinci kez bir aradayım, bu da benim şansım. O bana uğur getiriyor, güzel bir uyumumuz var" dedi.



SELFİE ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR
Hayranlarının büyük bir hasretle görmeyi beklediği Nejat İşler ise şöyle konuştu: "Ben her projeyi kabul etmiyorum ama bu filmin senaryosu beni çok etkiledi." Galada 'yı sevgilisi Kerem Bursin de yalnız bırakmadı. Salona giriş yaptığı anda çığlıkların havada uçuştuğu yakışıklı oyuncu, izdiham yarattı. Hayranlarının selfie çektirmek için birbiriyle yarıştığı Kerem Bursin'e gösterilen bu ilgi, "Kerem, galada sevgilisi Serenay'dan rol çaldı" dedirtti.


Genç kızların büyük ilgi gösterdiği Bursin, herkesle tek tek selfie çektirerek yine mütevazılığını gösterdi.

HALİL ÇİLİNGİR
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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