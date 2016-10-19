Kerem rol çaldı!

Serenay Sarıkaya'nın sinemadaki ilk başrolü ile Nejat İşler'in uzun sürenin ardından setlere dönmesi açısından önem taşıyan 'İkimizinYerine'nin galası, önceki akşam Zorlu PerformansSanatları Merkezi'nde gerçekleşti. 21 Ekim'de vizyona girecek olan filmin galasına ünlüler akın etti. Galaya Merarica imzalı süper mini bir kıyafetle katılan Sarıkaya, her zamanki güzelliğiyle dikkat çekti. Başrolünü paylaştığı İşler'e övgüler yağdıran güzel oyuncu, "Nejatile ikinci kez bir aradayım, bu da benim şansım. Obana uğur getiriyor, güzel bir uyumumuz var" dedi.
SELFİE ÇEKTİRMEK İÇİN YARIŞTILAR
Hayranlarının büyük bir hasretle görmeyi beklediği Nejat İşler ise şöyle konuştu: "Ben her projeyi kabuletmiyorum ama bu filmin senaryosu beni çoketkiledi." Galada Serenay Sarıkaya'yı sevgilisi KeremBursin de yalnız bırakmadı. Salona giriş yaptığı andaçığlıkların havada uçuştuğu yakışıklı oyuncu, izdiham yarattı. Hayranlarının selfie çektirmek için birbiriyleyarıştığı Kerem Bursin'e gösterilen bu ilgi, "Kerem,galada sevgilisi Serenay'dan rol çaldı" dedirtti.
Genç kızların büyük ilgi gösterdiği Bursin, herkesle tek tek selfie çektirerek yine mütevazılığını gösterdi.
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