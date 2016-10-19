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Günün karesi

Günün karesi
Başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, paylaştığı bu kareyle günün fotoğrafına imza attı. Düvenci, akşam saatlerinde cep telefonundan bir şeyler okurken köpeği de omzunun arkasından yazılanlara dikkatle baktı... , bu sevimli kareye "Şu omuz arkası okuma olayını aşamadık gitti" esprisi yaptı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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