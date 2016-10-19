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coşkusu

Göksel coşkusu
Pop müziğin başarılı ismi , Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında Yeşilçam filmlerinin şarkılarını seslendirdiği bir konser verdi. Ünlü şarkıcı, "Böylesine bir organizasyonda olmaktan gurur duydum. Umarım bu festival, daha uzun yıllar sürer" dedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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