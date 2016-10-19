Doğulu’ya müjde

Oyuncu Kadir Doğulu, 2011 yılında yayınlanan televizyon dizisi Pis Yedili'de Bayrampaşalıkarakterini canlandırdı. Gani Müjde'nin yapımcılığında ekranlara gelen diziden ayrılan Doğulu ile Müjde arasında ücret sorunu ortaya çıktı. Kadir Doğulu, 8 bölümün ücretini alamadığını belirtip İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Geçtiğimiz gün dava sonuçlandı. Müjde'nin, oyuncu Kadir Doğulu'ya 12bin lirası icra inkar tazminatı olmak üzere 73 bin 500 lira ödemesine karar verildi.
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