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Doğulu’ya müjde

Doğulu’ya müjde
Oyuncu , 2011 yılında yayınlanan televizyon dizisi Pis Yedili'de Bayrampaşalı karakterini canlandırdı. Gani Müjde'nin yapımcılığında ekranlara gelen diziden ayrılan Doğulu ile Müjde arasında ücret sorunu ortaya çıktı. Kadir Doğulu, 8 bölümün ücretini alamadığını belirtip İstanbul Fikri Sinai Haklar ve Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Geçtiğimiz gün dava sonuçlandı. Müjde'nin, oyuncu Kadir Doğulu'ya 12 bin lirası icra inkar tazminatı olmak üzere 73 bin 500 lira ödemesine karar verildi.

Ümit UZUN
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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